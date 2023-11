Meluso: “Confidiamo in Mazzarri, sa esaltarsi in queste situazioni”

Mauro Meluso è intervenuto nel prepartita di Atalanta-Napoli. Ai microfoni di Dazn, l’ad del Napoli ha commentato il cambio panchina.

“A volte si prendono decisioni forti e importanti. Purtroppo, abbiamo dovuto cambiare. Mazzarri ha una storia molto importante, non solo importanti. Conosce l’ambiente ed è stimato. Ha grandi capacità. È stata una scelta ponderata e spero ci porti l’entusiasmo che già sta iniziando a portarci. Dal suo arrivo ha avuto metà squadra a disposizione e avrà poco tempo per preparare questa ed altre partite. Noi confidiamo in lui perché si esalta in queste situazioni”.