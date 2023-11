L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle iniziative che ci saranno questa sera per ricordare ancora una volta Diego Armando Maradona. Secondo il quotidiano oggi sono tre anni che Diego Maradona non è più con noi. Il Dios del calcio è morto il 25 novembre 2020 in circostanze su cui ancora ci sono ancori molti dubbi. Il Napoli omaggerà Maradona con tante mascotte e una serie di fiaccolate in giro per la città. A Piazza del Plebiscito ad esempio ci sarà una mascotte gigante di Diego che incontrerà tifosi azzurri di ogni età.