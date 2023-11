Il CdS ricorda: “Kvara titolare, nell’ultima partita fu escluso da Garcia!”

Nella sfida contro l’Empoli, persa per 1-0, Kvaratskhelia è partito dalla panchina. Oggi, a Bergamo con l’Atalanta, il fantasista georgiano dovrebbe ritornare titolare. Un dettaglio non passato inosservato per il Corriere dello Sport che lo ricorda quasi in modo provocatorio. “Nota a margine: Kvara, ovviamente, giocherà dal primo minuto – si legge sul quotidiano sportivo – Strano ma vero sottolineare il suo rilancio nell’undici titolare, ma con l’Empoli, l’ultima partita e l’ultima sconfitta di Rudi Garcia, fu escluso dalla formazione iniziale schierata dall’allenatore francese”.