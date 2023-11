Ricorre oggi il terzo anniversario della morte di Maradona. Non serve un anniversario per ricordare Diego, per i tifosi partenopei, argentini e quanti lo hanno amato e stimato c’è sempre il momento giusto per ricordarlo. Oggi saranno tanti gli eventi organizzati da Stefano Ceci e dalle curve (clicca qui per maggiori informazioni). Intanto, fuori al Centro Paradiso è comparso uno striscione della Curva A. “D10S es inmortal”, si legge. Di seguito la foto: