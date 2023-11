FOTO – “Sei eterno, è vero, ma queste cose mi mancheranno”, il toccante messaggio del figlio di Diego

In occasione del terzo anniversario dalla morte di Diego Armando Maradona, il figlio Diego Jr ha scritto un toccante messaggio per ricordare il proprio papà. “Ricordo il silenzio, il dolore, la sofferenza di quel giorno maledetto…“, ha scritto su Instagram. “Non mi hanno lasciato più un attimo. La testa è piena di ricordi, abbracci, baci, carezze che per troppo tempo erano mancati, le partite insieme del nostro Napoli, le risate quando mi raccontavi gli aneddoti della tua vita… sei eterno è vero ma queste sono cose che non torneranno più e a me mi mancano. Vorrei smettere di soffrire ma so che fin quando non ti abbraccerò di nuovo sarà così per sempre! Baci al cielo capitano dei giorni più felici. Ti amo…..tuo figlio Diego”.

