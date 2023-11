FOTO – Il Napoli contro la violenza sulle donne: i messaggi social con due testimonial d’eccezione!

Oggi, 25 novembre, si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. I fatti delle ultime settimane hanno spinto maggiormente scuole, mass media e i singoli cittadini a riflettere su questa giornata. Per fortuna negli ultimi anni le discriminazioni sulle donne che seguono o praticano il calcio sembrano ormai al tramonto. E’ anche vero però, che in uno sport che in Italia viene tradizionalmente visto come maschile e spesso caratterizzato da una chiusura nei confronti delle donne, è importante inviare messaggi contro la violenza (anche psicologica) sulle donne. Ancora più significativo se a farlo è la Serie A con i suoi calciatori.

La SSC Napoli non è stata da meno, lanciando messaggi attraverso i propri canali social. “La violenza non ammette giustificazioni. È arrivato il momento di dire basta!”, si legge in un tweet. Su Instagram ci pensano Nikita Contini e Giovanni Simeone a dire basta con le loro rispettive compagne. Messaggi potenti, proposti da personaggi visti come eroi da imitare, che possono spingere a chi subisce violenza a chiedere aiuto ed educare gli uomini alla non violenza.

Ecco il post pubblicato su Instagram: