Corriere della Sera – Atalanta-Napoli, per Mazzarri primo test di fuoco, per Gasperini “gara di riferimento”

Si avvicina sempre di più l’esordio (il secondo) di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli.

Oggi, alle ore 18, il nuovo Napoli di mister Mazzarri dovrà affrontare al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Sfida importante per restare vicino la vetta della classifica ma soprattutto una sfida chiave per restare nelle prime quattro.

Inoltre, la partita di oggi pomeriggio è una sfida che coinvolge due allenatori che, secondo il Corriere della Sera, non hanno un passato di cordialità, ma stasera si aspettano con rispetto. Per Gasperini la gara contro il Napoli “è sempre una gara di riferimento”, per Mazzarri, invece, è il primo test di fuoco.