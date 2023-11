CdS – Zazzaroni: “Il ritorno a Napoli di Mazzarri mi rende felice. Ecco cosa mi ha colpito di più”

Nell’edizione odierna del quotidiano sportivo, il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta il ritorno in panchina di Walter Mazzarri.

Nel suo editoriale, Zazzaroni ammette di essere stato colpito da ben due cose dalla prima conferenza stampa di Mazzarri: “Mi hanno colpito in particolare due cose: l’emozione, subito confessata agli stessi giornalisti lasciati dieci anni prima, e l’umiltà con cui ha ripetuto di aver studiato il calcio attuale”.

Inoltre, il direttore della testata spende altre parole sul tecnico toscano, riconoscendo il lavoro svolto finora: “Walter non ha perso l’abitudine di mettere le mani avanti, ha sempre dovuto faticare il doppio degli altri per imporsi. Sono felice che sia tornato al Napoli.

Dopo quattro anni al Napoli, poi tra Inter, Watford, Torino e Cagliari (dove ha conosciuto il fallimento), gli auguro di potersi girare verso il pubblico non per interrompere i fischi, ma per prendersi tutti gli applausi”.