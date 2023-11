L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dubbio riguardante Mazzarri per la sfida contro l’Atalanta. Secondo il quotidiano Frank Zambo Anguissa continuerà il suo viaggio settimanale in quel di Bergamo . Il primo Napoli di Mazzarri del 4-3-3 avrà la carta Victor Osimhen in panchina e con ogni probabilità i muscoli di Anguissa a centrocampo dall’inizio. Considerando che è tornato a Napoli giovedì dopo gli impegni con il Camerun e che Mazzarri lo ha conosciuto solo ieri mattina, le possibilità di vedere Anguissa titolare con l’Atalanta sono molto basse. Dubbi relativi alla sua presenza sono legati allo stress psicofisico accumulato viaggiando tra Italia e Africa e giocando per intero le due partite di qualificazione mondiale con il Camerun.