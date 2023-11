Caressa: “Garcia ha sbagliato molto ma c’erano delle giustificazioni. Mazzarri? Deve scacciare la negatività”

Fabio Caressa, giornalista sportivo e telecronista di SkySport, è intervenuto sul suo canale youtube esprimendo il suo parere sul periodo difficile che ha affrontato il Napoli e sul ritorno in panchina di Walter Mazzarri.

Caressa, in merito alle previsioni della nuova stagione dei campioni d’Italia, si è espresso così: “Non ho mai pensato che quest’anno il Napoli potesse partire con lo stesso spirito dell’anno scorso. Garcia ha sbagliato molte cose all’inizio, non ha avuto fiducia da parte dei giocatori nonostante abbia provato a cambiare delle cose a stagione in corso”

Inoltre, in merito all’esonero di Rudi Garcia, Caressa spende due parole sul tecnico francese: “Secondo me Garcia non ha fatto dei disastri, era in lotta per il passaggio del turno in Champions e in lotta per le prime quattro in classifica in campionato. Poi, senza Osimhen, con Kvara ripreso da poco da un infortunio… delle giustificazioni c’erano”.

Infine, il giornalista commenta la scelta di Walter Mazzarri come nuovo allenatore della formazione partenopea: “Mazzarri? Sono sorpreso di rivederlo, non perché non lo stimi, ma il suo gioco non ha nulla a che vedere con quello di Spalletti. L’unico consiglio che posso dargli è quello di scacciare la negatività, è importante che l’approccio della squadra sia benefico, anche perché il calendario prevedere tanti match impegnativi e il rischio è quello di crollare psicologicamente”