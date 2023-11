Cadice-Real Madrid, Ancelotti recupera due pedine fondamentali!

Mercoledì 29 novembre il Napoli sarà in Spagna per sfidare il Real Madrid nella fase a gironi della Champions League. Prima, però, entrambe le compagini dovranno onorare gli impegni nei rispettivi campionati. Gli azzurri avranno un giorno in più, infatti sfideranno oggi l’Atalanta a Bergamo. Anche il Real Madrid sarà in trasferta, a Cadice, domani alle 18:30. Sul sito ufficiale sono stati resi noti i convocati della gara valida per 14esima giornata de La Liga. Ottime notizie anche in ottica Champions: Ancelotti recupera Bellingham e Rodrygo. Ecco la lista completa:

Portieri: Lunin, Diego Piñeiro e Fran.

Difensori: Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas V., Fran García, Rüdiger e Mendy.

Centrocampisti: Bellingham, Kroos, Modrić, Valverde, Ceballos, Mario Martín yeNico Paz.

Attaccanti: Rodrygo, Joselu, Brahim e Gonzalo.