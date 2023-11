Stendardo, ex giocatore dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Giocatori come Zielinski, Anguissa e Lobotka l’anno scorso pressavano molto di più. Non sarà facile per Scalvini marcare Kvaratskhelia, il georgiano è imprevedibile e fa la differenza nell’uno contro uno”.