Mattino – Infortunio Lindstrøm: i possibili tempi di recupero

Rientrato dal suo impegno con la Nazionale, Jesper Lindstrøm si è sottoposto agli esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro.

Il centrocampista danese, dunque, non sarà disponibile né per la sfida contro l’Atalanta (domani, ore 18:00), né per quella contro l’Inter (3 dicembre, ore 20:45). Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il giocatore potrebbe recuperare la condizione in vista del match in trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus, in programma l’8 dicembre alle 20:45.