Marcolin: “In Italia il 433 di Mazzarri non esiste. Su Lobotka…”

L’ex calciatore del Napoli Dario Marcolin è intervenuto a Radio Marte per parlare del club azzurro alla vigilia del match con l’Atalanta.

Ecco le sue parole: “Gian Piero Gasperini sarà in difficoltà, non sapendo che Napoli aspettarsi con Walter Mazzarri? Si aspetterà un Napoli con il 4-3-3, ma il punto che il 4-3-3 di Mazzarri in Italia non esiste”.

Poi Marcolin ha continuato: “Anche io che preparo la partita per raccontarla immagino l’incastro tattico dell’anno scorso, con Elmas protagonista: penso che Mazzarri presenterà un Napoli sulla falsariga di quello spallettiano, con Lobotka che sarà molto cercato. Lo slovacco ha due qualità: la costruzione dal basso e la capacità di trasformare l’azione da difensiva ad offensiva. Queste due settimane sono state lunghissime e fare punti sarebbe un bel sigillo per alleggerire anche la pressione su Walter Mazzarri”.