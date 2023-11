Il Mattino – Tre anni senza Maradona: gli eventi organizzati per omaggiarlo

Secondo Il Mattino, nella giornata di domani sarà ricordato Diego Armando Maradona a tre anni esatti della sua morte. Stefano Ceci, che è stato il suo rappresentante ed è attualmente titolare dei suoi diritti di immagine, ha organizzato due eventi per celebrare la memoria del El Pibe de Oro. Alle 11.00 dal Gran Caffè Gambrinus si muoverà la mascotte Dieguito, che in piazza Plebiscito incontrerà piccoli e grandi fan di Maradona per una foto. Alle 18.00, mentre il Napoli disputerà la partita contro l’Atalanta, Ceci e l’ex campione d’Italia Gigi Caffarelli faranno un omaggio a Diego sul campo Diego Armando Maradona: una maglia azzurra con il numero 10 volerà in cielo.