Iannicelli: “Conferenza stampa di Mazzarri? Spero pronunci una parola”

Peppe Iannicelli, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Marte, per parlare del Napoli in vista della conferenza stampa di Mazzarri. Il tecnico azzurro parlerà alla stampa per la prima volta, e Iannicelli non si nasconde, esprimendo un suo desiderio.

Ecco le sue parole: “Vedremo per la prima volta il 4-3-3 di Mazzarri: saprà davvero riproporre il gioco di Luciano Spalletti? Il bravo allenatore è colui che sa adeguarsi, come il direttore d’orchestra che adegua lo spartito in base agli strumenti a sua disposizione. Partenza dal basso? In alcune gare può essere un’arma importantissima, ma se diventa l’unico modo di giocare, beh, allora diventa un handicap. Spero che Walter Mazzarri, nella conferenza stampa di oggi, pronunci spesso una parola su tutte: ‘Scudetto‘. Possiamo ancora centrare l’obiettivo? Il Napoli non deve smettere di sperarci”.