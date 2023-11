Garics: “Sicuri ci sia voglia di fare il 433? Tra Mazzarri e Gasperini sarà guerra”

L’ex giocatore del Napoli György Garics ha parlato degli azzurri in vista della sfida con l’Atalanta in programma per sabato.

Ecco le sue parole a Radio Marte: “Che sfida sarà tra Gian Piero Gasperini e Walter Mazzarri? Una bella guerra tra due allenatori abbastanza simili, due grandi insegnanti di calcio, due motivatori. Mazzarri potrà davvero risollevare gli azzurri? Non ci si dimentica come si gioca da una stagione all’altra: più che nelle gambe, qualcosa non è scattato nella testa ed è lì che si deve intervenire”.

Poi Garics ha continuato: “Come passare improvvisamente da una cultura legata al 3-5-2 al 4-3-3? Io ho giocato nel 3-5-2 di Reja, il 4-3-3 di Pioli e con Delneri: tutti loro, ad un certo punto della stagione, hanno provato a farci cambiare in base a chi avevano a disposizione o agli avversari. Sicuramente si può, ma la domanda è: lo si vuole fare? Mi riferisco a ciò che abbia in mente l’allenatore, ma anche alla disponibilità dei calciatori, che devono assecondarlo. Altra domanda importante: c’è tempo? Bisogna fare in fretta, ci sono varie partite ravvicinate. Mazzarri è una persona intelligente e saprà valutare bene la situazione”.