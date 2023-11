Baschirotto svela: “Il più difficile da marcare? Gioca nel Napoli”

Il difensore centrale del Lecce Federico Baschirotto ha parlato a DAZN Talks di Fantacalcio e dei suoi colleghi. In particolare, ha risposto alla domanda sul calciatore più difficile da affrontare in Serie A. La risposta farà contenti i tifosi azzurri.

Ecco le sue parole: “Consiglio di prendermi, io do sempre il massimo. In difesa ci diamo tutti da fare. L’attaccante più difficile da marcare gioca nel Napoli, è Victor Osimhen, con Lautaro, secondo me il più forte del campionato”.

Il difensore ha avuto modo di sfidare Osimhen l’anno scorso, e lo ha premiato con il titolo di difensore più difficile da marcare. Il nigeriano si conferma l’incubo dei difensori di Serie A, e scalpita per tornare a giocare dopo l’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco. Avrà la sua occasione già domani contro l’Atalanta, sperando di entrare a partita in corso e spaccare il match.