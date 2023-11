Onofri: “Gasperini è un allenatore top, Mazzarri invece…”

Claudio Onofri, allenatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dove ha paragonato Mazzarri e Gasperini, in vista di Atalanta-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Se Mazzarri sceglierà il 4-3-3 Raspadori potrebbe anche giocare sull’esterno, ma se invece farà il 4-2-3-1 Raspadori può giocare insieme o dietro a Simeone. Mazzarri, in carriera, ha sempre giocato con la difesa a tre, ma è un allenatore intelligente e credo che resterà sul modulo che hanno adottato sia Spalletti che Garcia. Lindstrom? Può giocare da esterno o da mezz’ala offensiva, il Napoli ha molti giocatori duttili e di un certo livello. Mazzarri e Gasperini? Gasperini viene tacciato di un carattere complicato, è uno che chiede tanto ai calciatori in allenamento e in partita, ma per me è uno dei migliori in assoluto. Ha un prodotto che vale 6.5 e lo fa diventare da 10. Valorizza tutti e questo atteggiamento fa diventare una squadra molto più forte”.