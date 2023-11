Marchetti: “Gasperini in passato era a un passo del Napoli, vi dico”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Gasperini. Ecco cosa ha dichiarato:

“Gasperini contattato per la panchina azzurra? È un allenatore molto apprezzato da De Laurentiis, c’è stato un contratto prefirmato ma poi non è mai arrivato. Il Napoli sa benissimo come gioca Gasperini, che invece ad oggi non sa come gioca il Napoli di Mazzarri. Walter ha fatto molto bene con il 3-5-2 e i suoi presidenti gli hanno messo a disposizione giocatori adatti a quel modulo. Ora si tratta di una sfida diversa, sono curioso di vedere come Mazzarri si relazionerà con l’ambiente e con questa grande sfida”.