Infortunio Lindstrom: i tempi di recupero e quali partite salterà

Cattive notizie dall’infermeria per il Napoli, che perde Lindstrom per una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore. Niente di grave, ma il calciatore dovrà stare fermo per circa 2/3 settimane. Salterà sicuramente gli impegni con Atalanta, Real Madrid e Inter e proverà ad esserci per Juventus-Napoli dell’8 dicembre o più verosimilmente per il match di Champions del 12 contro il Braga. Tanta sfortuna per il danese che sperava di trovare più spazio ora con il nuovo tecnico ma dovrà attendere ancora il suo momento.