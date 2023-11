Gasperini per due volte vicino al Napoli: ecco perchè non se ne fece nulla

Giampiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta è stato più volte vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis non ha mai nascosto la stima che nutre verso l’allenatore piemontese e in passato ci sono stati diversi colloqui tra i due senza mai però arrivare ad un qualcosa di concreto. La prima volta fu nel 2011, quando Mazzarri era vicino all’approdo alla Juventus e ADL aveva già un accordo con Gasperini, ma alla fine il tecnico toscano firmò il rinnovo con gli azzurri e non se ne fece nulla. Una seconda possibilità di vederlo al Napoli ci fu dopo l’addio di Gattuso. Il presidente chiamò Gasperini per cercare un accordo ma il tecnico probabilmente ancora scottato dalla volta precedente rifiutò immediatamente senza pensarci”. Lo riporta Il Mattino.