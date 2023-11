Espn – Chelsea su Kvaratskhelia, ma il Napoli è pronto a richiedere una cifra monstre

Secondo quanto riportato dal portale Espn, il Chelsea si sarebbe inserito nella corsa per Khvicha Kvaratskhelia. I Blues si aggiungono a Manchester City, Barcellona, Real Madrid e Newcastle. Tuttavia, sarà una trattativa molto difficile per il club londinese, visto che il Napoli si trova in una forte posizione per poter rifiutare importanti offerte. Aurelio De Laurentiis richiede non meno di 100 milioni per lasciar partire il suo gioiello. La cifra non spaventa il Chelsea, che però dovrà prestare attenzione a non violare le regole del fair play finanziario.