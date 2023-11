Ct Ungheria Rossi: “Napoli? Sarebbe un grande sogno allenarci”

Il Ct dell’Ungheria Marco Rossi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha parlato del Napoli e di Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Garcia? Su di lui tutte le responsabilità dopo un avvio un po’ presuntuoso, ma non è detto che i calciatori siano mentalmente gli stessi dell’anno scorso, quindi potrebbe essere anche colpa dei giocatori che magari avranno sofferto un po’ di appagamento. A tutti piacerebbe poter allenare il Napoli, una grande piazza ed una squadra sempre attrezzata per poter lottare al vertice. Per me sarebbe davvero un sogno ma non credo si possa concretizzare”.