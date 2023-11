Carratelli: “Al Napoli serviva un Tarzan come Mazzarri, vi spiego”

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di Garcia e di Mazzarri. Ecco cosa ne pensa:

“Dopo quel pesce lesso che abbiamo avuto prima, adesso c’era bisogno di un allenatore più Tarzan. Per questo sono contento di Mazzarri, perché non ho capito i motivi per i quali Garcia abbia accettato Napoli. Non credo per i soldi, ma lui ha fallito qui, ed anche la società ha scelto lui perché non aveva alternativa. Speriamo che Walter, invece, ci faccia rivedere quelle vittorie al novantesimo che ci riscaldavano il cuore. Il francese è stato poco umile, dal punto di vista tattico ma soprattutto dal punto di vista della preparazione atletica. Quella è stata davvero disastrosa. Invece Spalletti l’anno scorso seppe non solo incantare con le sue parole la squadra, ma anche preparare al meglio quella che fu la sosta per i mondiali in Qatar”.