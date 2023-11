Cannavaro: “Mazzarri ha tra le mani una grande squadra, può tornare ai suoi livelli. Gli auguro di essere l’uomo giusto”

L’ex difensore Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport del Napoli e di Walter Mazzarri. L’ex centrale della squadra azzurra reputa il tecnico toscano giusto per risollevare il Napoli. Queste le sue parole: “Mazzarri ha tra le mani una grande squadra, molto forte, che può tornare sui suoi livelli, quelli dello Scudetto. Con Garcia aveva perso il suo modo di giocare, prima metteva sotto chiunque, non si dava la possibilità di fare due passaggi in fila. Ora deve ritrovare sé stessa, Walter ha la possibilità di ridarle il suo spessore, conosce l’ambiente e parte quindi avvantaggiato, ma il calendario è da brividi. Gli auguro di essere l’uomo giusto per il Napoli, anche se l‘impatto non è di quelli agevolissimi. Per capirlo però serviranno i risultati, nel calcio non esistono giudizi che non dipendono dal campo. Ma i calciatori gli devono dare una mano e devono tirare fuori l’orgoglio, così da ritrovarsi e ritornare a giocare come fatto fino a giugno. Non posso credere sia svanito tutto in così poco tempo, le qualità sono elevatissime”.