Baresi: “Maradona un esempio per tutti. Il Napoli è sempre una squadra competitiva”

Franco Baresi, ex difensore del Milan, ha parlato di Maradona e del Napoli presso il Kodokan di Piazza Carlo III a margine del “Play for the future”, un progetto di Fondazione Milan, Ministero della Giustizia e Fondazione CDP volto al reinserimento sociale dei giovani nei circuiti penali attraverso percorsi di educazione sportiva e orientamento professionale.

Queste le parole riportate da il quotidiano Il Mattino: “Il calcio è stato per me un’ancora di salvezza. Ho avuto una infanzia non felicissima. Dovete sempre credere nelle vostre qualità e nei vostri sogni. Maradona è stato un esempio per tutti sia sul campo che fuori. Aveva un cuore grande. Sarebbe stato contento anche lui di vedere questa struttura e di sapere del lavoro che svolge. Napoli? Quando vinci uno scudetto l’anno dopo ci sono tante aspettative. Non era facile dopo l’addio di Spalletti. Il Napoli è sempre una squadra competitiva e darà del filo da torcere a tutti“.