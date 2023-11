As – Real Madrid, Bellingham e Ceballos recuperano per il Napoli

La redazione di As ha scritto a proposito della situazione infortunati in casa Real Madrid. Carlo Ancelotti ha un gran numero di giocatori fermi per diversi problemi fisici, di cui alcuni dal peso specifico molto importante. In questi giorni però, sono stati recuperati Jude Bellingham e Dani Ceballos, che oggi hanno svolto l’intera sessione di allenamento. I due centrocampisti saranno a disposizione per il Napoli. Mentre Kepa continua nel suo percorso di riabilitazione, motivo per cui potrebbe essere Lunin a difendere i pali nella partita di Champions della prossima settimana.