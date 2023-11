Alvino: “Non si sa se il presidente sarà a Bergamo sabato sera, sarà il suo medico a decidere se potrà o meno”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli del presidente De Laurentiis e del suo intervento a Roma. Il presidente ieri si è operato al menisco, ma potrebbe essere molto difficile tenerlo a Roma considerando la trasferta del Napoli di sabato sera. Queste le sue parole: “Ieri il presidente De Laurentiis ha subito un intervento al menisco, e conoscendolo sarà difficile tenerlo bloccato a Roma. Ad oggi non è dato sapere, tutti possiamo immaginare che resti a casa per una convalescenza un po’ più lunga. Per quanto riguarda l’Atalanta, sabato sera si farà male, vedrete nella prima sfida di Mazzarri”.