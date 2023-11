Come riportato dal Corriere dello Sport, è da escludere la presenza del Presidente De Laurentiis per le trasferte di Bergamo e Madrid. Il Patron azzurro ieri si è sottoposto ad un intervento al menisco mediale del ginocchio destro e ha bisogno di riposo. Salterà dunque l’esordio del nuovo tecnico Mazzarri e proverà ad esserci per il match interno con l’Inter, ma anche in questo caso la sua presenza resta in dubbio.