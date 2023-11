Plastino: “Sono fiducioso, Mazzarri ha un obiettivo chiaro”

Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte per parlare di Aurelio De Laurentiis e del suo Napoli.

Di seguito le sue parole: “Un presidente non dovrebbe dire che la Nazionale ha rubato la partita con l’Ucraina soprattutto davanti ai suoi calciatori che hanno giocato con la Nazionale appunto. Aspettiamo di vederlo il Napoli di Mazzarri per esprimerci. Conoscendo l’intelligenza e la furbizia messe insieme di Mazzarri, oltre all’esperienza, avevo capito che avrebbe rinnegato i suoi tre dietro e ne avrebbe fatti 4 per andare incontro al Napoli; anzi io dico addirittura che farà il 4-3-3 oppure, quando ritornerà un po’ indietro, potrebbe fare il 3-4-3 ma non potrà fare a meno dei 3 attaccanti messi in un certo modo davanti”.

Poi il giornalista ha continuato: “All’inizio Mazzarri farà qualcosa per far capire alla squadra che si mette a disposizione invece di fare il sergente di ferro. Perché ha capito che in questo momento il Napoli ha bisogno anche di un po’ di carota perché al bastone ci pensano i tifosi. Mazzarri, in questo momento ha un obiettivo chiaro: vuole essere tutt’uno con la squadra e da questo punto di vista sono molto fiducioso. Non credo che la scelta di Mazzarri sia sbagliata perché non credo che si torni all’antico, anzi è Mazzarri che torna al moderno e credo che il presidente aveva bisogno di qualcuno che conoscesse molto bene l’ambiente; dal tifoso, al giornalista, all’ambiente dello spogliatoio allo stesso odore dello stadio. Anche se Mazzarri si modernizzerà, la mentalità non cambia. Quindi credo che chiederà molto agli esterni d’attacco di dare una mano”.

Infine Plastino ha concluso: “All’inizio potrebbe essere un 4-5-1. In ogni caso credo che Mazzarri proverà a cambiare ma se non ci riuscirà è ovvio che tornerà ai suoi principi. Certo, considerando che i 3 attaccanti in suo possesso non ce li ha nessuno, comprese le riserve diventano 4 o 5, allora, al limite, potrebbe fare un 3-4-3 aggressivo. Perché è vero che lui era per la ripartenza, anche da dietro, ma è uno che sa trasmettere molto l’aggressività. Quindi deve convincersi a spostare un po’ più il baricentro della sua testa verso la metà campo avversaria. E se ho detto 3-4-3 e non, per esempio, 3-4-2-1 è perché credo che Kvara se parte centrale perde tanto”.