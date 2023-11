Gazzetta – Napoli-Inter, Inzaghi rischia di dover fare a meno di un big

Simone Inzaghi potrebbe non avere uno dei pilastri della sua difesa a disposizione per Napoli-Inter, partita che si giocherà il 3 dicembre. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le grane in difesa non riguardano solo Benjamin Pavard, che salterà sicuramente la sfida. È a rischio anche la presenza di Alessandro Bastoni, fermatosi per un affaticamento al polpaccio. Non ci sarà sicuramente nelle prossime uscite nerazzurre contro Juventus e Benfica, ed è in dubbio per giocare la partita del Maradona.