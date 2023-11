Gasperini: “Atalanta-Napoli? Sarà una gara importante per entrambe. Mazzarri? Con lui sempre grandi battaglie”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è stato intervistato da Radio Serie A. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del suo rapporto con Walter Mazzarri e della prossima partita Atalanta-Napoli.

“Mazzarri? Con lui ricordo i derby di Genova. All’epoca la Samp viaggiava in Europa mentre il Genoa veniva dalla B, che poi è giunto in Europa. C’erano dei calciatori forti, era una partita particolare. Con lui sono sempre state grandi battaglie, io sono sempre stato tra Genoa e Atalanta, lui Napoli, Inter e Torino. Insomma, sono partite combattute. Atalanta-Napoli? Questa sarà una partita importante per entrambe le squadre. Loro perché hanno cambiato, noi perché cominciamo una serie di partite molto importanti sia in Campionato che in Europa. La Serie A? Questo è un campionato diverso. Al momento Milan e Napoli hanno delle difficoltà, quindi diventa più possibile la zona Champions, in tutti gli anni in cui ci siamo andati abbiamo dato il massimo ma abbiamo anche approfittato di qualche squadra che non aveva dato il massimo. Poi dietro c’è un gruppone di squadre meglio attrezzate che in passato che possono inserirsi. È un campionato molto equilibrato e molto difficile”.