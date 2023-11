Fedele: “Scudetto Napoli? Fuori portata. Zielinski può farcela”

Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte per parlare di alcuni temi legati al Napoli.

Ecco le sue parole: “Piotr Zielinski ce la farà a tornare in campo entro sabato? Penso di sì: può farcela. Osimhen? Il Napoli deve recuperarlo quanto prima: senza di lui, non si tira in porta. Victor è un traino per i compagni. In questo momento, che farebbe la Juventus senza Federico Chiesa?”.

Poi Fedele ha continuato: “Scudetto? Sarà difficile dare fastidio alle prime della classe, ma raggiungere il quarto posto è un obiettivo alla portata, considerando il livello delle dirette rivali della squadra azzurra. Il Napoli se la sarebbe potuta giocare come l’Inter per il titolo, se solo fosse stato guidato sulla falsariga dell’anno scorso. Se l’Inter mantiene questo trend, diventa difficile per tutti; anche per un Napoli che, secondo me, non rientrerà più in corsa per lo Scudetto”.