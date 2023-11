Euro 2024, definito l’orario del sorteggio. Italia in quarta fascia

Grazie al pareggio con l’Ucraina, l’Italia si è qualificata direttamente gli Europei del 2024 che si terranno in Germania. La Figc, con un comunicato ufficiale diffuso attraverso il proprio sito, ha reso noto la data e l’orario del sorteggio, oltre che a riepilogare le fasce. Luciano Spalletti partirà dalla quarta fascia, rischiando così di ritrovarsi in un girone di ferro. Il sorteggio andrà in scena il giorno sabato 2 dicembre alle ore 18 ad Amburgo.

“Il sorteggio della Fase Finale di UEFA EURO 2024 si svolgerà alle ore 18 di sabato 2 dicembre ad Amburgo (Hamburg’s Elbphilharmonie). Le 24 squadre saranno suddivise in quattro urne, in base al piazzamento e ai punti conseguiti nelle qualificazioni. La Germania padrona di casa è inserita nella prima urna, quella delle teste di serie sostanzialmente (con posizione già assegnata, A1), insieme alle 5 migliori prime delle qualificazioni. Nella seconda urna le altre 5 prime classificate e la migliore seconda (Austria, 19 punti). A seguire l’urna 3 con altre 6 seconde e l’urna 4, con le tre seconde che hanno il punteggio più basso, tra le quali l’Italia, e le tre qualificate dai play off”.

Di seguito il riepilogo

Pot 1: Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna

Pot 2: Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria

Pot 3: Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia

Pot 4: ITALIA, Serbia, Svizzera, Play off (3)