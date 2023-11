Di Canio: “Dicono che Garcia dopo gli allenamenti se la filava per godersi Napoli”

Paolo Di Canio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Libero in cui parla a proposito dell’avvio di stagione del Napoli e dell’esonero di Rudi Garcia. “Da subito si è rotto il giocattolo e sono saltati gli equilibri proposti da Spalletti. Garcia non doveva mantenere quell’atteggiamento al suo arrivo, soprattutto con Osimhen e Kvaratskhelia. La sua storia in azzurro è iniziata male e si è conclusa peggio. Un esempio? Raccontano che, conclusi gli allenamenti, se la filava via, a godersi Napoli”.