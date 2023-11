Tuttosport – L’Inter segue con attenzione Zielinski, la situazione

A poco più di un mese dall’apertura del calciomercato, l’Inter si prepara con attenzione, anticipando eventuali scadenze contrattuali. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono diversi obiettivi nella lista di Marotta e Ausilio, i quali vedono in scadenza a giugno alcuni giocatori di interesse.

Tra i nomi menzionati, spicca Tiago Djalo, difensore del Lille e ex giocatore del Milan. Djalo è considerato il primo nome in lista per rafforzare il reparto difensivo dell’Inter. Un altro giocatore che figura nei piani è Mehdi Taremi del Porto, il quale, la scorsa estate, sembrava essere vicino a un trasferimento al Milan. Ora l’Inter sta esplorando la possibilità di portare Taremi nella propria squadra.

Inoltre, l’Inter sta osservando la situazione di Piotr Zielinski del Napoli, il cui contratto scade a giugno 2024. I parametri zero rappresentano un’opzione attraente per la squadra milanese, che sembra intenzionata a non lasciarsi sfuggire l’opportunità di rinforzare la rosa con giocatori di qualità senza alcun costo di trasferimento. La prossima finestra di mercato sarà quindi un periodo cruciale per l’Inter, che sta già pianificando le mosse per assicurarsi giocatori chiave.