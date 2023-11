Santacroce: “Osimhen con Mazzarri sarà il centro del gioco. Garcia? Vi spiego il motivo della crisi”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportItalia e ha speso alcune parole sulla sua vecchia squadra e anche sul ritorno in panchina di Walter Mazzarri, suo allenatore proprio al Napoli tra il 2009 e il 2011.

L’ex difensore, in merito al ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli, si è espresso così: “De Laurentiis doveva trovare un tecnico che si adattasse alle sue condizioni, con un breve contratto e con le capacità di potersi confermare in poco tempo. Il ritorno di Walter è stata una bella sorpresa anche per me”

Secondo l’ex centrale azzurro, Mazzarri potrebbe essere l’allenatore adatto al Napoli per diversi fattori, tra cui quello di conoscere l’ambiente e la piazza di Napoli.

Inoltre, Fabiano Santacroce è stato compagno di un grande numero 9, Edinson Cavani e risponde ad alcune domande sul paragone tra l’uruguayano e Victor Osimhen: “Mazzarri ha sempre esaltato i numeri 9 presenti nelle sue formazioni e penso che farà lo stesso con Osimhen; sarà il centro del gioco e punterà su di lui”.

Infine, Santacroce si esprime anche sull’esonero del tecnico francese, Rudi Garcia: “Secondo me, uno dei motivi della crisi tra squadra e allenatore è stato il fatto di aver effettuato alcuni cambi a pochi minuti dalla fine, mi riferisco in particolare ad alcuni attaccanti. E poi, quando non si vince, non si è tranquilli e si è scontenti. A questa squadra serve tornare a lavorare con la serenità, è uno degli aspetti fondamentali per ritornare a vincere”.