Quadro completo delle partite restanti per Euro 2024

Oggi si concluderanno con le ultime sette partite i gironi di qualificazione ad Euro 2024. L’attenzione è particolarmente focalizzata sulla partita dell’Italia in programma alle 20:45 al ‘Maksimir’ di Zagabria contro la Croazia e l’Armenia nel Gruppo D. La Nazionale di Luciano Spalletti rischia di scivolare in quarta fascia per il sorteggio del prossimo 2 dicembre in caso di successo della squadra di Zlatko Datic e di conseguente qualificazione alla fase finale del torneo continentale.

Ecco il quadro completo delle partite e le classifiche aggiornate dei gironi presi in esame:

GRUPPO B

Ore 20:45

Gibilterra-Olanda

Grecia-Francia

Classifica: Francia 21 (già qualificata), Olanda 15 (già qualificata), Grecia 12, Irlanda* 6, Gibilterra 0

* una gara in più

GRUPPO D

Ore 20:45

Croazia-Armenia

Galles-Turchia

Classifica: Turchia 16 (già qualificata), Croazia 13, Galles 11, Armenia 8, Lettonia* 3

* una gara in più

GRUPPO I

Andorra-Israele

Kosovo-Bielorussia

Romania-Svizzera

Classifica: Romania 19 (già qualificata), Svizzera 17 (già qualificata), Israele 12, Kosovo 11, Bielorussia 9. Andorra 2