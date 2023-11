Napoli-Eintracht, emessi due Daspo dal Questore a due tifosi del Napoli: i dettagli

Lo scorso marzo, prima del match di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, tenutosi allo stadio Diego Armando Maradona, ci sono stati diversi scontri tra la tifoseria partenopea e quella tedesca, in particolare nei pressi di Piazza del Gesù e Calata Trinità Maggiore.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, per i due tifosi del Napoli, di 40 e 44 anni, dopo essere stati indagati per resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata, devastazione e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, il questore di Napoli ha emesso due Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) della durata di sette anni.