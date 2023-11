Marianna Puolo, mamma di Mancini: “Ucraina-Italia? Mi sono addormentata, vi dico”

Marianna Puolo, la mamma dell’ex ct della Nazionale Roberto Mancini, ha raccontato ai microfoni di Rai Radio1 di essersi addormentata durante il match di ieri Ucraina-Italia. Ecco cosa ne pensa:

“Ne ho vista una parte, perché poi mi sono addormentata. Non mi sono addormentata per la partita però l’ho fatto nel secondo tempo, non riuscivamo a segnare e allora. Mi sono piaciuti tutti, in particolare Chiesa. Sinceramente se nel primo tempo fossimo stati 2-0 non avremmo rubato nulla. Mio figlio ha fatto benissimo. Lui un europeo lo ha vinto, speriamo possa farlo anche la squadra attuale. Lui lo vedrò il 27, lui compie gli anni e verrà qui da noi a pranzo, come sempre”.