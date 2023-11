Juventus, Bremer: “Volevo lasciare il Torino, ma Mazzarri mi aiutò a restare”

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato dal ritiro della Nazionale brasiliana di Walter Mazzarri, uno dei suoi primi allenatori in Italia. Ecco cosa ne pensa:

“Mazzarri è stato come una figura paterna per me. Il primo anno in Italia è stato davvero difficile. Non ho avuto molte opportunità per giocare e sono arrivato al punto di voler andare via, ma Mazzarri mi ha fatto un discorso: mi ha fatto capire che contava su di me, di avere pazienza e di concentrarmi sugli aspetti tattici del calcio italiano. Venivo da un calcio in cui la fase difensiva era affrontata in maniera diversa rispetto all’Italia, quindi mi disse di imparare lo stile di gioco e che quando sarebbe arrivato il momento, mi avrebbe dato la mia opportunità. È andata esattamente così. Dopo un anno ho avuto la mia opportunità e non ho mai smesso di giocare”.