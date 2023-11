Georgia, parla il CT: “Kvara? Quando gioca per la nazionale ha più possibilità di vincere, vi spiego il motivo”

Willy Sagnol, CT della nazionale georgiana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Footmercato, a proposito di Kvarastkhelia e della differenza di rendimento tra la Nazionale e il suo club, il Napoli.

Il talento georgiano, dopo aver messo a segno una doppietta contro la Scozia e un gol contro la Spagna, sfide valevoli per le qualificazioni dei prossimi Europei, è pronto a ritornare a Napoli dopo questa settimana positiva.

Nelle ultime ore, però, l’allenatore della Georgia ha rilasciato alcune dichiarazioni su un paragone che sta facendo discutere abbastanza.

Secondo il tecnico francese, Kvara, come tutti gli altri calciatori georgiani, ha un senso di appartenenza smisurato nei confronti della propria nazionale e si esprime così: “Dal primo momento in cui ho visto Kvara mi ha impressionato, non mi sorprende il suo rendimento perché so che è un giocatore talentuoso. Sono convinto che quando gioca per la Nazionale, la possibilità di vincere sia maggiore che vincere con il suo club. I calciatori georgiani vivono per la loro nazionale”.