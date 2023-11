L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla settimana che attende mister Walter Mazzarri in vista della sfida contro l’Atalanta. Secondo il quotidiano domani i nazionali rientreranno e sarà la prima volta che Mazzarri potrà fare un discorso al gruppo. In vista della partita contro l’Atalanta di Gasperini, il tecnico del Napoli avrà tre sedute per scegliere la strategia migliore e gli uomini più in forma. Sarà una partita tosta in quanto l’Atalanta è stimolata dalla possibilità di sorpassare gli azzurri in classifica al quarto posto.

1: 1