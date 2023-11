L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia, era andato via perplesso e arrabbiato dopo la sconfitta al Maradona con l’Empoli. Kvaratskhelia non aveva capito perché Rudi Garcia l’avesse lasciato inizialmente in panchina. E poi quel finale in cui Berisha per due volte gli ha negato il gol della vittoria, prima che Kovalenko firmasse la quarta sconfitta interna . Quella testa bassa lasciando il campo non piaceva neanche al georgiano, meno sorridente del suo primo anno azzurro