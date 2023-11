Gazzetta – Gasperini recupera 4 giocatori per la sfida col Napoli

La sfida tra Atalanta e Napoli non è mai una partita come le altre, soprattutto considerando che le due squadre sono separate da soli un punto in classifica. La grande attesa delle rispettive tifoserie viene amplificata dal fatto che sarà la prima partita di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra.

Gian Piero Gasperini, avrà a disposizione quattro giocatori in più rispetto alle previsioni iniziali, poiché sono stati recuperati durante la pausa per le Nazionali. Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, “Le buone notizie arrivano dagli infortunati. De Ketelaere, Kolasinac, Holm e Scalvini hanno svolto un lavoro individuale ma anche parte della seduta in gruppo. A meno di imprevisti, sabato contro il Napoli dovrebbero tornare tutti a disposizione”.

Inoltre, sembra che ci sia ottimismo anche per Ruggeri e Toloi, i quali potrebbero riunirsi ai compagni oggi, durante i rientri dei vari giocatori dalle Nazionali. La possibilità di avere tutti questi giocatori a disposizione rappresenterebbe una buona notizia per Gasperini e un rinforzo importante per l’Atalanta in vista della sfida contro il Napoli.