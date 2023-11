L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano ieri in allenamento Osimhen ha svolto un lavoro personalizzato in campo e in palestra. L’attaccante nigeriano sta facendo di tutto per recuperare per la trasferta di sabato a Bergamo per rientrare subito tra i convocati e non perdersi dunque la prima del ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra.