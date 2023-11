Cds – Insigne vuole tornare in Italia, i dettagli

Lorenzo Insigne sta vivendo una tentazione profondamente umana. Se dovesse lasciare Toronto, farà di tutto per tornare in Italia. La Lazio sembra essere il club ideale per lui in questa fase della sua carriera. Sarri rappresenta un richiamo ai bei tempi trascorsi a Napoli, con grandi successi e una sorta di “Grande Bellezza”. Immobile, compagno di squadra in Nazionale, gli ricorda gli inizi a Pescara sotto la guida di Zeman, nonché le giornate passate insieme in azzurro e le estati con le rispettive famiglie.

A 32 anni, Lorenzo è chiamato a fare una nuova scelta di vita. Sebbene un tempo l’America potesse sembrare parte del suo futuro, ora sembra essersi dissolta. Il campionato del Toronto si è concluso con un deludente ultimo posto, e Insigne ha giocato solo una delle ultime cinque partite, oltre a essersi scontrato con un tifoso a fine ottobre. La sua famiglia spinge da tempo per il ritorno in patria, e le sfide calcistiche sembrano accelerare questo desiderio. Lorenzo vuole ora rilanciarsi con forza e tornare al massimo livello in un contesto più familiare. Lo riporta il Corriere dello Sport.