Repubblica – Napoli, lo staff di Rudi Garcia porta via anche le schede personali dei calciatori. Mazzarri ricomincia da zero

Walter Mazzarri ha dato via alla sua gestione della squadra Campione di Italia. Il Napoli in questo avvio di campionato, ha lasciato scontenti i tifosi, che non ha riconosciuto la forza e l’anima di un gruppo che qualche mese fa aveva dominato sui campo italiani e internazionali. Walter eredita il lavoro di Rudi Garcia, esonerato dopo la sconfitta contro l’Empoli e molto altro. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, l’ex tecnico, avrebbe lasciato in difficoltà il nuovo allenatore.

Giuseppe Pondrelli, preparato atletico designato da Mazzarri, non avvrebbe trovato i profili atletici e i test dei giocatori, così come le schede tecniche.