Ranieri: “Ci sono giovani forti ma hanno la concorrenza straniera”

Durante la partecipazione a ‘Radio Anch’io lo Sport’ su Radio 1, Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha condiviso le sue opinioni sull’Italia e sullo stato attuale del calcio nel paese. Ha sottolineato la presenza numerosa di giocatori stranieri in Italia, notando che i talenti italiani che cercano di emergere possono incontrare maggiori difficoltà. Ha citato positivamente l’esempio di giocatori come Raspadori e Frattesi, giovani in ascesa che saranno essenziali per il futuro della Nazionale.

Quando gli è stato chiesto riguardo a giocatori come Oristanio e Prati, che hanno avuto esperienze significative con le Nazionali giovanili, Ranieri ha consigliato di lasciarli crescere senza metterli in competizione con altri giocatori. Ha elogiato la loro validità e il loro talento, augurando loro il meglio e sottolineando che hanno ancora molto percorso davanti a loro.

Ranieri ha affrontato anche il tema della presenza eccessiva di stranieri nelle squadre di club e il possibile impatto su giovani talenti italiani. Ha riconosciuto che ci sono giovani di valore, ma alcuni potrebbero avere meno opportunità a causa della concorrenza straniera. Riguardo al livello tecnico delle Nazionali europee, ha indicato che in Italia la presenza di molti stranieri può influire, ma ha espresso fiducia nei giovani attaccanti come Scamacca, Raspadori e Immobile, affermando che stanno progredendo nella giusta direzione. Ha sottolineato l’importanza del supporto da parte dei centrocampisti e dei difensori per aiutare gli attaccanti a svolgere il proprio ruolo in modo efficace